Fener top kaptırmıyor

Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki en bariz fark top kaptırma istatistiklerinde...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 21:56Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki en bariz fark top kaptırma istatistiklerinde... Sarı-lacivertliler ilk 9 haftada maç başına 6 top kaptırma ile ligin en az top kaptıran takımı. Beşiktaş ise 12.1'le en çok top kaptıran ekibi. Fenerbahçe bir maçı fazla olmasına rağmen 54 top kaptırdı. Beşiktaşlı oyuncular ise 8 maçta 97 top kaybı yaptılar.