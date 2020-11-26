Derbi ‘penaltıcı’ Numanoğlu’nun

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Kadıköy'deki maçta yardımcılıkları Bahattin Duran ile Süleyman Özay üstlenecek. 4. hakem ise Turgut Doman. İki yıl önce Süper Lig'e terfi eden 35 yaşındaki Kaan Numanoğlu ilk kez bir derbi karşılaşması idare edecek. MHK'nin genç hakemlerinden olan Numanoğlu bu sezon ligde 4 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 1'ini ev sahibi, 3'ünü ise deplasman takımları kazandı. 19 sarı, 1 kez çift sarıdan kırmızı kartını kullanan Numanoğlu 4 maçta da 1'er kez penaltı kararı vererek dikkat çekti. Fenerbahçe'nin daha önce sadece 13 Aralık 2017'de Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 yendiği Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini idare eden Numanoğlu, Beşiktaş'ın ise ilk kez bir maçında düdük çalacak.



KAYSERI'DE VAR HAKEMİYDİ

Tugay Kaan Numanoğlu geçen sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenildiği tartışmalı maçın VAR hakemiydi. Yönetim, bir penaltılarının verilmediği ve yedikleri golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler ile onu uyarmayan VAR odasındaki Numanoğlu'na tepki göstermişti.