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'de 'tan derbisi öncesi Mbwana ile özel görüşme!

'in 10. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 'ı konuk edecek olan 'de kritik maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli takımda teknik patron , bir süredir gol atma konusunda suskun olan Mbawana ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte konuşmanın detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 00:44 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Beşiktaş derbisi öncesi Mbwana Samatta ile özel görüşme!

Teknik patron , ligde 5 maçtır gol atamadığı için yedeğe çekilen ile derbisi öncesi özel bir görüşme yaptı. Usta hocanın, 27 yaşındaki Tanzanyalı forvete, "Bu senin yeniden kendini gösterme fırsatın olabilir. Bazı suskunluklar büyük maçlarda patlar. Senden de böyle bir çıkış bekliyorum. Formayı aldığında bana kendini göster" diyerek motive ettiği bildirildi. Samatta'nın da "Beklentilerin farkındayım. Şans verirseniz bunu iyi kullanmak için elimden geleni yapacağım" cevabı verdiği gelen haberler arasında.

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