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'de müjdeyi kendisi verdi! derbisinde...

Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek , pazar günü derbisinde sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 00:25 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 00:45
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül müjdeyi kendisi verdi! Beşiktaş derbisinde...

Gençlerbirliği deplasmanına sağ beksiz giden ve bu bölgede Lemos'u oynatan Erol Bulut, derbisi öncesi Nazım Sangare'den gelen "İkinci derece yırtık var, iki hafta oynayamaz" haberiyle adeta yıkıldı…

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül müjdeyi kendisi verdi! Beşiktaş derbisinde...

Sabah'ın haberine göre, genç hocanın imdadına tecrübeli yıldızı yetişti. Hocasıyla bir görüşme yapan 35 yaşındaki futbolcunun "Şu an itibariyle tam olarak hazır değilim. Ancak elimden geleni yapıyorum. Hafta içerisinde tedavi ve idman programını birlikte yürüteceğim. Pazar gününe kadar oynayacak hale gelirim. Siz planlarınızı ben varmışım yapabilirsiniz" dediği bildirildi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül müjdeyi kendisi verdi! Beşiktaş derbisinde...

ARKADAŞLARINA 'OYNAYACAĞIM' SÖZÜ VERDİ
Tecrübeli oyuncunun kritik mücadelede takımı yalnız bırakmak istemediği, hafta içerisinde sağlık heyetiyle koordineli bir şekilde çalışarak en kısa sürede takıma katılmayı hedeflediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül müjdeyi kendisi verdi! Beşiktaş derbisinde...

Gökhan'ın oynayıp oynamayacağına maç gününe kadar yapılacak tetkiklerden çıkacak sonuçlar etkili olacak. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarına da "Merak etmeyin derbide sahada olacağım" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül müjdeyi kendisi verdi! Beşiktaş derbisinde...

GEÇEN SEZON BEŞIKTAŞ'TA FENERBAHÇE'YE GOL ATTI
35 yaşındaki Gökhan geçen sezon formasıyla ligdeki iki F.Bahçe maçında da sahada yer almıştı. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı ilk derbide bir gol attı.

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