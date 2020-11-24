Fenerbahçe'de Gökhan Gönül müjdeyi kendisi verdi! Beşiktaş derbisinde...

Gençlerbirliği deplasmanına sağ beksiz giden ve bu bölgede Lemos'u oynatan Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi Nazım Sangare'den gelen "İkinci derece yırtık var, iki hafta oynayamaz" haberiyle adeta yıkıldı…

Sabah'ın haberine göre, genç hocanın imdadına tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül yetişti. Hocasıyla bir görüşme yapan 35 yaşındaki futbolcunun "Şu an itibariyle tam olarak hazır değilim. Ancak elimden geleni yapıyorum. Hafta içerisinde tedavi ve idman programını birlikte yürüteceğim. Pazar gününe kadar oynayacak hale gelirim. Siz planlarınızı ben varmışım yapabilirsiniz" dediği bildirildi.