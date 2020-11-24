Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe forması giyen Uğur Kaan Yıldız kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

forması giyen kimdir? ve hangi mevkide oynuyor?

'nin genç oyuncusu , 'ndaki maçında sahaya ilk 11'de çıktı. 18 yaşındaki futbolcu ilk defa sarı-lacivertli formayı giyerken, kullanıcılar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki Uğur Kaan Yıldız kimdir? ve hangi mevkide oynuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 22:40
Fenerbahçe forması giyen Uğur Kaan Yıldız kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

'de yoğun fikstür nedeniyle , 'nda değişik bir ilk 11'le sahaya çıktı. 2. Lig ekibi ile karşılaşan sarı-lacivertlilerde genç oyuncu ilk defa Fenerbahçe forması ile resmi maçta görev aldı.

UĞUR KAAN YILDIZ KİMDİR?
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız 6 Ağustos 2002 doğumlu ve sağ bek mevkisinde oynuyor. Fenerbahçe'nin U-17 ve U-19 takımlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu orta sahada da forma giyebiliyor. Genç yetenek, teknik direktör Erol Bulut'un kendisine forma vermesiyle Belediyespor maçında çok önemli bir şans buldu. Nazım Sangare'nin sakatlığı ve 'ün olmamasıyla beraber bu maçta ilk 11'de kendine yer buldu.

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