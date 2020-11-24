Fenerbahçe forması giyen Uğur Kaan Yıldız kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'de yoğun fikstür nedeniyle teknik direktör Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda değişik bir ilk 11'le sahaya çıktı. 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor ile karşılaşan sarı-lacivertlilerde genç oyuncu Uğur Kaan Yıldız ilk defa Fenerbahçe forması ile resmi maçta görev aldı.

UĞUR KAAN YILDIZ KİMDİR?

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız 6 Ağustos 2002 doğumlu ve sağ bek mevkisinde oynuyor. Fenerbahçe'nin U-17 ve U-19 takımlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu orta sahada da forma giyebiliyor. Genç yetenek, teknik direktör Erol Bulut'un kendisine forma vermesiyle Sivas Belediyespor maçında çok önemli bir şans buldu. Nazım Sangare'nin sakatlığı ve Gökhan Gönül'ün olmamasıyla beraber bu maçta ilk 11'de kendine yer buldu.