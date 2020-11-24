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açık favori

- derbisinin iddaa oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi maçın favorisi olarak sarı-lacivertli takımı gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:51 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
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