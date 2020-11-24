Fenerbahçe -Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi maçın favorisi olarak sarı-lacivertli takımı gösterdi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:51Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi maçın favorisi olarak sarı-lacivertli takımı gösterdi. Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.75'lik oran verilirken, Beşiktaş'a açılan oran 3.20 olarak belirlendi. Beraberliğin oranı ise 3.15 oldu.