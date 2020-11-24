Haberler Fenerbahçe Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

'ı yenecek 11'i belirliyor

karşısında; Ozan-Mert, Caner-Novak ve Cisse-Samatta arasında tercih yapacak olan başarılı hoca sağ bekte ise Gökhan’dan müjde bekliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:49 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

'de teknik heyet hafta sonunda oynanacak derbisi için mesaiye başladı. Hedef Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak, şampiyonluk iddiasını pekiştirmek.

Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

Ezeli rakiplerini yardımcıları ile analiz eden 'un sahaya süreceği kadro ise merak konusu.

Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

Gençlerbirliği maçında 7 eksik nedeniyle Novak, Mert Hakan, Cisse ve Perotti'ye ilk kez onbirde şans veren sarı-lacivertli çalıştırıcı, bu oyuncuların performansından memnun kaldı. Ancak derbinin havası ve taktiği farklı olacak.

Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

FORMA SAVAŞI KIZIŞTI
Pazar günü ilk 11'de bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Kaleci Altay, Tisserand, Gustavo, Perotti, Sosa, Pelkas ve Serdar şu anda formaları garanti gözüken isimler.

Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

Diğer 4 formaya ise 8 aday var. Başkentte dinlendirilen Ozan, Caner ve Samatta yerlerine oynayan Mert Hakan, Novak ve Cisse'den formalarını geri almaya çalışacak.

Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

Son karar idman performansına göre verilecek. Sağ bekte ise tedavisi süren Gökhan'dan müjde bekleniyor. Yetişmezse yine Lemos oynayacak ya da Ozan buraya kaydırılacak.

Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

* Caner etkili ortalarıyla hücumda, Filip Novak ise defansif katkıda önde. Şanslar yüzde 50-50 görünüyor.

* Mert Hakan, Ankara'da hem futbolu hem nefis golüyle tam not aldı. Ancak Ozan Tufan bu sezon takımın lokomotifi. Derbide ibre Ozan'dan yana.

Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

* Samatta 5 maçtır gol atamıyor ve bir türlü ritmini bulamadı. Cisse ise 35 yaşına rağmen elinden geleni yapıyor. Forvette de forma ortada.

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