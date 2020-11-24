Erol Bulut Beşiktaş'ı yenecek 11'i belirliyor

Fenerbahçe'de teknik heyet hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisi için mesaiye başladı. Hedef Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak, şampiyonluk iddiasını pekiştirmek.

Ezeli rakiplerini yardımcıları ile analiz eden Erol Bulut'un sahaya süreceği kadro ise merak konusu.

Gençlerbirliği maçında 7 eksik nedeniyle Novak, Mert Hakan, Cisse ve Perotti'ye ilk kez onbirde şans veren sarı-lacivertli çalıştırıcı, bu oyuncuların performansından memnun kaldı. Ancak derbinin havası ve taktiği farklı olacak.

FORMA SAVAŞI KIZIŞTI

Pazar günü ilk 11'de bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Kaleci Altay, Tisserand, Gustavo, Perotti, Sosa, Pelkas ve Serdar şu anda formaları garanti gözüken isimler.

Diğer 4 formaya ise 8 aday var. Başkentte dinlendirilen Ozan, Caner ve Samatta yerlerine oynayan Mert Hakan, Novak ve Cisse'den formalarını geri almaya çalışacak.

Son karar idman performansına göre verilecek. Sağ bekte ise tedavisi süren Gökhan'dan müjde bekleniyor. Yetişmezse yine Lemos oynayacak ya da Ozan buraya kaydırılacak.

* Caner etkili ortalarıyla hücumda, Filip Novak ise defansif katkıda önde. Şanslar yüzde 50-50 görünüyor. * Mert Hakan, Ankara'da hem futbolu hem nefis golüyle tam not aldı. Ancak Ozan Tufan bu sezon takımın lokomotifi. Derbide ibre Ozan'dan yana.