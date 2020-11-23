Secde için sözleştiler

Mert Hakan Yandaş'ın attığı golün ardından Sadık Çiftpınar ile secde yapmasının sırrı ortaya çıktı. Sadık'ın ilk kez 11'de forma giyecek Mert Hakan'a maç günü, "Hissediyorum bugün gol atacaksın. Bana doğru koş birlikte secde yapacağız" dediği, Yandaş'ın da golünü attıktan sonra anlaştıkları gibi Sadık'la secde yaptığı bildirildi. Mert Hakan golünü babasına hediye etmişti.