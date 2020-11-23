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Secde için sözleştiler

Mert 'ın attığı golün ardından ile secde yapmasının sırrı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 23:21 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Secde için sözleştiler

Mert 'ın attığı golün ardından ile secde yapmasının sırrı ortaya çıktı. Sadık'ın ilk kez 11'de forma giyecek 'a maç günü, "Hissediyorum bugün gol atacaksın. Bana doğru koş birlikte secde yapacağız" dediği, 'ın da golünü attıktan sonra anlaştıkları gibi Sadık'la secde yaptığı bildirildi. Mert Hakan golünü babasına hediye etmişti.

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