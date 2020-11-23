Haberler Fenerbahçe Özlenen Fenerbahçe sahnede! Son 15 yılın...

Özlenen sahnede! Son 15 yılın...

Yaz transfer döneminde kadrosunu adeta sil baştan yeniden kuran , 'e adeta damga vuruyor. İlk 9 haftalara göre şampiyon olduğu 2013-14’ten sonraki en yüksek puana ulaşan sarı-lacivertliler, deplasmanda son 15 yılın en iyi startını gerçekleştirdi. Sarı Kanarya'da şimdiden 10 farklı oyuncu gol attı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 20:47 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Özlenen Fenerbahçe sahnede! Son 15 yılın...

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5-1 mağlup eden 'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, 9'uncu haftada 6. galibiyetini alırken (2B/1M) 20 puana ulaştı.

Özlenen Fenerbahçe sahnede! Son 15 yılın...

Bu ilk 9 haftalar baz alındığında 'nin şampiyon olarak tamamladığı 2013-2014 sezonundan sonra en iyi dönemi.

Özlenen Fenerbahçe sahnede! Son 15 yılın...

2014'te 'la Nisan ayında rekorlarla zafere ulaşan Kanarya 9 haftalık periyotta 22 puan toplamıştı. ile eski kimliğine tekrar kavuşan sarı-lacivertliler, grafiğini de tersine çevirdi.

Özlenen Fenerbahçe sahnede! Son 15 yılın...

KABUSTU 'TATİL' OLDU

Geçtiğimiz sezon 17 maçında sadece 4 galibiyet alan sarı-lacivertliler, bu yıl ilk 5 deplasmanda bu sayıya ulaştı. 1 de beraberlik elde eden takım 15 yıl sonra ligdeki en iyi deplasman başlangıcına imza attı.

Özlenen Fenerbahçe sahnede! Son 15 yılın...

Geçen sezon deplasmanda 1 olan gol ortalaması da bu sezon 2.4'e taşındı. Takımda şimdiden 10 farklı oyuncu gol attı.

Özlenen Fenerbahçe sahnede! Son 15 yılın...

Akan oyundaki gol sıkıntısı da başkentte aşıldı. 7 eksikle çıkılan maçta gol şov yapılması 'özlenen şampiyonluğun' habercisi olarak görülüyor.

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