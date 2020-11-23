Özlenen Fenerbahçe sahnede! Son 15 yılın...

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, 9'uncu haftada 6. galibiyetini alırken (2B/1M) 20 puana ulaştı.

Bu ilk 9 haftalar baz alındığında Fenerbahçe'nin şampiyon olarak tamamladığı 2013-2014 sezonundan sonra en iyi dönemi.

2014'te Ersun Yanal'la Nisan ayında rekorlarla zafere ulaşan Kanarya 9 haftalık periyotta 22 puan toplamıştı. Erol Bulut ile eski kimliğine tekrar kavuşan sarı-lacivertliler, deplasman grafiğini de tersine çevirdi.

KABUSTU 'TATİL' OLDU Geçtiğimiz sezon 17 deplasman maçında sadece 4 galibiyet alan sarı-lacivertliler, bu yıl ilk 5 deplasmanda bu sayıya ulaştı. 1 de beraberlik elde eden takım 15 yıl sonra ligdeki en iyi deplasman başlangıcına imza attı.

Geçen sezon deplasmanda 1 olan gol ortalaması da bu sezon 2.4'e taşındı. Takımda şimdiden 10 farklı oyuncu gol attı.