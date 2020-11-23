Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin başarısındaki sır! 10 farklı isimden gol katkısı geldi

İşte 'nin başarısındaki sır! 10 farklı isimden gol katkısı geldi

'de son olarak 'ni 5-1 gibi farklı bir skorla devirerek zirve iddiasını sürdüren 'de bu sezon ilginç bir istatistik dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde tam 10 farklı isim skora katkı vermeyi başardı. Bu durum da Kanarya'nın tam bir takım haline gelmesini sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 23:53 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 01:02
İşte Fenerbahçe'nin başarısındaki sır! 10 farklı isimden gol katkısı geldi

deplasmanından 5 gollü bir galibiyetle dönen 'de santrforlar skora katkı yapmamıştı. Bu durum sadece bu maça özgü değil. F.Bahçe'de goller ve asistler sezon başından beri tüm takıma yayılmış durumda. Kollektif futbol istatistiklerde kendisini gösteriyor.

Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin 9 maçta bulduğu 17 gol 10 farklı futbolcudan geldi. Sarı- Lacivertli santrforların attığı toplam gol sayısı ise sadece 3. Geride kalan haftalarda Samatta'nın 2, Cisse'nin 1 golü var.

HER MEVKİDEN GOLE KATKI VAR
Takımın en golcü isimleri 3'er golü bulunan Diego Perotti ve . Stoperler, bekler, kanatlar, orta saha hemen her mevkiden goller geldi. Asistlerde de benzer bir durum söz konusu.

F.BAHÇE'YE ÖNLEM ALMAK ZOR
8 oyuncunun asist katkısı var. Zirvede 3 asistle Caner bulunuyor. Gollerin ve asistlerin tüm takıma yayılması Fenerbahçe'yi durdurulması çok daha zor bir takım haline getiriyor.

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