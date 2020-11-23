Haberler Fenerbahçe Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

'den büyük fedakarlık! için bunu yaptı

Sakatlığını atlattıktan sonra yavaş yavaş form tutmaya başlayan 'nin sezon başındaki sürecinde yönetimine büyük bir jest yaptığı ortaya çıktı. Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle kendisine şüpheyle bakılmasından rahatsız olan Arjantinli yıldız, yaptığı teklifle sarı-lacivertli yönetimin elini rahatlattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 23:46 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 01:02
Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

'ye transferin son günü gelen 'nin imzası çok konuşulmuştu… Herkes onun kronik sakat olduğunu, oynama şansının bulunmadığını söylüyordu. Ama o tüm söylentileri forma şansı bulduğu 3 maçla yerle bir etti.

Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

maçında aldığı penaltı ile takımını öne geçirdi. Sonrasında gelen golüyle de farka katkı verdi. İlk kez 11 çıktığı maçta attığı iki golle övgüleri alan Perotti ile ilgili Samandıra'dan gelen bilgiler de oyuncunun profesyonelliğinin yanı sıra yüksek karakterli olduğunu gösteriyor.

Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

32 yaşındaki futbolcunun sürecinde ilginç bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

Arjantinli yıldızın transferi konuşulduğu dönemde Roma'da yaşadığı sakatlıklar sıklıkla gündeme getirilirken, yönetim bu iddiaları oyuncunun kendisine sordu.

Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

"OYNADIKÇA KAZANMAK İSTİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre Perotti, yönetimle yaptığı görüşmede "Size söz veriyorum, ben oynamaya geliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı veren isimlerden biri olmak istiyorum. Kulübün zarar görmemesi adına garanti ücretimi düşük, maç başı ücretimi yüksek tutun. Oynadıkça kazanayım. Siz de sıkıntı yaşamazsınız." ifadelerini kullandı.

Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

Bu sözlerden oldukça etkilenen sarı-lacivertli yönetim de bunun üzerine yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

'nin ilk maçına karşısında çıkması bekleniyordu. Ancak Arjantinli yıldız tedavinin yanına ekstra çalışmaları ekleyince, sakatlık süresi kısaldı ve 2 Kasım'daki maçında ilk kez süre aldı.

Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

O karşılaşmada kazandırdığı ve gole çevirdiği penaltıyla 3 puanı getiren isimdi. mücadelesinin da yıldızı olan Perotti'nin, özellikle maç sonrasında rejenerasyona çok önem verdiği ortaya çıktı.

Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

Arjantinli oyuncu, her maç sonrasında ilk idman öncesi buz dolu bir havuza girip kaslarını yeniliyor. Bunun yanı sıra adale sakatlıklarını önleyici masaj yaptırıyor.

Diego Perotti'den büyük fedakarlık! Fenerbahçe için bunu yaptı

Erol Bulut, Perotti'nin profesyonelliğine övgüler yağdırıyor. 32 yaşındaki oyuncu idmana ilk gelen, son çıkan isim. Antrenman dışında her gün ekstra penaltı çalışıyor.

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