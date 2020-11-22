Haberler Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

Son dakika haberi: 'nin gözdesi 'ye dünya devi talip oldu

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne almanın hesaplarını yapan bir yandan da sportif direktör Emre Belözoğlu önceliğinde geleceğin Fenerbahçe'sini kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden için ise 'un devreye girdiği resmen açıklandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 09:33 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 09:59
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

Takıma direkt katkı yapacak oyunculardan çok geleceğin 'sini inşa etmek isteyen Emre Belözoğlu, yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarını hızlandırdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Santos forması giyen oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

18 yaşındaki yıldız adayı için kulübü ile temasa geçti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Adı son günlerde ile anılan için kulübü Santos'un başkanı Jose Carlos Peres açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

'nin ardından için 'un devreye girdiği belirtilmiş, İtalyan devinin Jorge için 20 milyon euroyu bile gözden çıkartabileceği kaydedilmişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

"JUVENTUS BUNLARDAN BİRİSİ AMA..."

ESPN'e konuşan Peres, " için bize 'tan ne teklif ne de görüşme talebi geldi. Avrupa'da gazeteler ve internet sitelerinde Jorge için birçok takımın ilgilendiğini görüyorum. Juventus da bunlardan birisi ama gelen bir teklif yok. Varsayımlar üzerinden konuşamayız." sözlerini kullandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

FABIO LUCIANO FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ

Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, "Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul" dediği eski sarı lacivertli futbolcu Fabio Luciano, ilk ismi ülkesinde bulmuştu. Fabio Luciano, Fenerbahçe'nin önüne Santos'un 18'lik harika çocuğu 'yi getirmişti.

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