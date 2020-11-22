Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi talip oldu

Fenerbahçe 'nin ardından Kaio Jorge için Juventus 'un devreye girdiği belirtilmiş, İtalyan devinin Jorge için 20 milyon euroyu bile gözden çıkartabileceği kaydedilmişti.

"JUVENTUS BUNLARDAN BİRİSİ AMA..."

ESPN'e konuşan Peres, "Kaio Jorge için bize Juventus'tan ne teklif ne de görüşme talebi geldi. Avrupa'da gazeteler ve internet sitelerinde Jorge için birçok takımın ilgilendiğini görüyorum. Juventus da bunlardan birisi ama gelen bir teklif yok. Varsayımlar üzerinden konuşamayız." sözlerini kullandı.