Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un büyük rotasyonu farkı getirdi!

haberi: 'un büyük rotasyonu farkı getirdi!

Teknik Direktörü , karşılaşmasında , ve Samatta’yı kulübeye çekti. , , ve ilk kez 11’de çıktı. Sarı-lacivertliler bu dev rotasyona rağmen sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un büyük rotasyonu farkı getirdi!

'de teknik direktör 7 eksikle çıktığı karşısında farklı bir onbir tercih etti. Sarı-lacivertli takımda , , ve Yandaş ilk kez 11'de sahaya çıkarken, A 'dan yorgun dönen ve 'in yanı sıra 4 haftadır gol atamayan Mbwana Samatta yedek kulübesinde yer aldı. Sakatlık ve Kovid-19 tanısı nedeniyle , , , Nazım Sangare, , Enner ve Kemal Ademi de kadroya alınmamıştı. ve Lemos da takıma dönerken, ligdeki son maçına göre Erol Bulut'un ilk 11'de yaptığı değişiklik sayısı 6'yı buldu.

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