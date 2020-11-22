Haberler Fenerbahçe Deplasman kralı Fenerbahçe! İşte dikkat çeken istatistik

Deplasman kralı ! İşte dikkat çeken istatistik

'de sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan ve son olarak deplasmanında 5-1'lik skorla farka koşan , dış sahada gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Evindeki karşılaşmalarda isabetli şut değerinde 14, şut değerinde ise 6. durumda olan Fenerbahçe, rakip sahada her iki alanda da birinci sırada.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 01:03
Deplasman kralı Fenerbahçe! İşte dikkat çeken istatistik

'nin 'deki deplasman karnesi büyülüyor... Sarı-lacivertli takım, dün karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 13 puan aldı.

ŞUTLARDA ZİRVEDE!

Sabah'ın derlediği habere göre; dış sahada oynadığı mücadelelerde istatistiklerde rakiplerine fark atan Kanarya, iç sahada attığı isabetli şut (4) değerinde 14, şut (13,3) değerinde ise 6. olurken, deplasmanda ise her iki alanda da ligin en iyisi durumunda. Erol Bulut'un öğrencileri, Ülker Stadyumu dışında oynadığı karşılaşmalarda maç başına 7 isabetli şut ve 19,8 şut karnesi yakaladı. Kanarya aynı zamanda deplasmanın en çok gol atan (12) ekibi olurken, iç sahada lig 11.'si olduğu rakip atağı kesme karnesinde dış sahada 2. sırada bulunuyor.

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