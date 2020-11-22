Deplasman kralı Fenerbahçe! İşte dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki deplasman karnesi büyülüyor... Sarı-lacivertli takım, dün Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 13 puan aldı.

ŞUTLARDA ZİRVEDE!

Sabah'ın derlediği habere göre; dış sahada oynadığı mücadelelerde istatistiklerde rakiplerine fark atan Kanarya, iç sahada attığı isabetli şut (4) değerinde 14, şut (13,3) değerinde ise 6. olurken, deplasmanda ise her iki alanda da ligin en iyisi durumunda. Erol Bulut'un öğrencileri, Ülker Stadyumu dışında oynadığı karşılaşmalarda maç başına 7 isabetli şut ve 19,8 şut karnesi yakaladı. Kanarya aynı zamanda deplasmanın en çok gol atan (12) ekibi olurken, iç sahada lig 11.'si olduğu rakip atağı kesme karnesinde dış sahada 2. sırada bulunuyor.