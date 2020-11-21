Haberler Fenerbahçe Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler

- maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'in 9. haftasında , deplasmanına konuk olacak. Zirve yarışında kıyasıya rekabete devam eden Fenerbahçe, Ankara'dan 3 puanla dönmek istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu rakibinden puan veya puanlar almak istiyor. Öte yandan Erol Bulut, Gençlerbirliği karşısında Ozan Tufan ile Caner Erkin'i ilk 11'e dahil etmezken, Samatta yerine de forvet hattında Cisse'ye yer verdi. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:59
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPorts 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARA'DA 11'LER BELLİ OLDU!

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Berat, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Enner Valencia, Kemal Ademi, Harun Tekin ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına gold forma, şort ve konç ile çıkacak.

EROL BULUT'UN DALYA HEYECANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek.

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