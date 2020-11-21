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'den Jorge'ye gözaltı

Geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdüren , 'ta forma giyen Kaio Jorge'yi takibe aldı. Henüz 18 yaşında olan ve U17'de 10 maçta 6 gol atarak dikkatleri çeken sambacıyı, sarı-lacivertli takımın eski stoperi Fabio Luciano'nun önerdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:04 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den Jorge'ye gözaltı

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun genç santrforun menajeriyle zoom üzerinden bir görüşme yaptığı ve bilgi aldığı da iddialar arasında... Scout ekibinin, Kaio'nun maçlarını izleyerek rapor hazırlayacağı belirtildi. ile sözleşmesi 31 Aralık 2021'de bitecek olan Kaio'yu Avrupa'dan birçok takımın da radara aldığı, şartların oluşması halinde kadroya katılmasının planlandığı ifade edildi.

SÜPER YETENEK
1.76 boyundaki Kaio, Santos'ta 30 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı. 'da şimdiden tanınan Jorge'nin piyasa değeri 12 milyon euro.

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