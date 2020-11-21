Fenerbahçe'de yeni seri zamanı!

Eryaman Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Milli ara öncesi Kadıköy'de Konyaspor'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Kanarya'da hedef kazanıp yeni bir seri başlatmak. Erol Bulut ara sonrası maçların hep zor geçtiğini belirterek öğrencilerini uyarırken, şampiyon olmak için böyle maçları kazanmaları gerektiğini hatırlattı.



LUIZ GUSTAVO CEZA SINIRDA

Kanarya deplasmanda bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle dönerken, 1'inde berabere kalıp 10 puan topladı. Sarı-lacivertlilerde 3 sarı kartı bulunan Luiz Gustavo bu akşam da kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Teknik heyet, sambacıyı dikkatli olması konusunda uyardı. Gençlerbirliği'nde 2 eksik var. Sakatlığı bulunan Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı sağ bek Mattias Johansson forma giyemeyecek.