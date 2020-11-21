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'de sağ şerit sil baştan

'de , Sangare ve yok. Sağ bekte bugün Lemos ya da Ozan olacak. Kanatta ise ya da ’den birisi oynayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:18 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de sağ şerit sil baştan

'de eksikler nedeniyle kadroda zorunlu rotasyon olacak. Özellikle sağ bekte ile Nazım Sangare ikilisinin birlikte sakatlanması teknik heyeti zor durumda bıraktı. Erol Bulut'un bu mevkide Lemos ya da 'a görev vermesi bekleniyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan 'nın yerine de ya da 'dan birisi oynayacak. maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan ise formasını geri alacak. Muhtemel onbir şöyle: Altay, Lemos, , Marcel Tisserand, , Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Perotti (Mert Hakan), Pelkas, Samatta.

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