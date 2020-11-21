Fenerbahçe'de sağ şerit sil baştan

Fenerbahçe'de eksikler nedeniyle kadroda zorunlu rotasyon olacak. Özellikle sağ bekte Gökhan Gönül ile Nazım Sangare ikilisinin birlikte sakatlanması teknik heyeti zor durumda bıraktı. Erol Bulut'un bu mevkide Lemos ya da Ozan Tufan'a görev vermesi bekleniyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Valencia'nın yerine de Perotti ya da Mert Hakan'dan birisi oynayacak. Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Jose Sosa ise formasını geri alacak. Muhtemel onbir şöyle: Altay, Lemos, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Perotti (Mert Hakan), Pelkas, Samatta.