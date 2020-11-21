Fenerbahçe'de Filip Novak şans bekliyor

Caner'in yüksek formu nedeniyle kulübeye hapsolan Filip Novak, Çek basınına konuştu. İşte o açıklamalar: "Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavim sırasında da lig başladı. Takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum. Kulübede oturmak benim için normal değil ancak gerçeği kabul etmem gerekiyor. Fenerbahçe'de Trabzonspor'a kıyasla rekabet daha fazla. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu var. Kulüp başarıya aç. 17 transfer yapıldı. Tek hedef şampiyonluk."