Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Filip Novak şans bekliyor

'de şans bekliyor

Caner'in yüksek formu nedeniyle kulübeye hapsolan , basınına konuştu. İşte o açıklamalar: "Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavim sırasında da lig başladı. Takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum. Kulübede oturmak benim için normal değil ancak gerçeği kabul etmem gerekiyor. 'de 'a kıyasla rekabet daha fazla. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu var. başarıya aç. 17 yapıldı. hedef şampiyonluk."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:19 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Filip Novak şans bekliyor

Caner'in yüksek formu nedeniyle kulübeye hapsolan , basınına konuştu. İşte o açıklamalar: "Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavim sırasında da lig başladı. Takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum. Kulübede oturmak benim için normal değil ancak gerçeği kabul etmem gerekiyor. 'de 'a kıyasla rekabet daha fazla. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu var. başarıya aç. 17 yapıldı. hedef şampiyonluk."

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