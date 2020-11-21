Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan fikstür eleştirisi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE BULUT'UN AÇIKLAMALARI:

Milli takıma ve bizim takıma baktığında, takımın yarısı milli takımdaydı. Milli takıma gitmişken, bir de milli maç sonrası maçlar öncesi fikstürümüz ne kadar doğru planlandı ya da planlanmadı görüyoruz.

Oyuncularımız perşembe akşamı geldiler, bugün de maça geldiler. Bunun planlanması doğru yapılırsa herkes daha mutlu olacak. Bunu başka zaman daha geniş konuşuruz. Bugün yeri değil.

7 oyuncumuz bizimle yok. Ozan Tufan milli maçlar, lig maçları, 3 günde bir maç oynadı. Ozan'ı korumamız lazım.