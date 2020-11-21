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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan fikstür eleştirisi!

'in 9. haftasında Fenerbhaçe deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takım teknik direktörü Erol Bulut, " ve bizim takıma baktığında, takımın yarısı milli takımdaydı. Milli takıma gitmişken, bir de sonrası maçlar öncesi fikstürümüz ne kadar doğru planlandı ya da planlanmadı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:18
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan fikstür eleştirisi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE BULUT'UN AÇIKLAMALARI:

ve bizim takıma baktığında, takımın yarısı milli takımdaydı. Milli takıma gitmişken, bir de sonrası maçlar öncesi fikstürümüz ne kadar doğru planlandı ya da planlanmadı görüyoruz.

Oyuncularımız perşembe akşamı geldiler, bugün de maça geldiler. Bunun planlanması doğru yapılırsa herkes daha mutlu olacak. Bunu başka zaman daha geniş konuşuruz. Bugün yeri değil.

7 oyuncumuz bizimle yok. milli maçlar, lig maçları, 3 günde bir maç oynadı. Ozan'ı korumamız lazım.

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