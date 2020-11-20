Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan, birçok Avrupa kulübünün transfer hedefi olmuş durumda…



Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcuyu hem Milli Takım'da hem de Fenerbahçe'de uzun süredir takip eden Leicester City'nin önceki gün ilk resmi adımı attığı öğrenildi.



ÖNCE MENAJER ARDINDAN KULÜP

İngiliz kulübünün yetkililerinin Ozan'ın menajeri Utku Cenikli ile temasa geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Leicester'ın bununla da yetinmeyeceği belirlendi.



ÇOK ISRARCI DAVRANACAKLAR

Alınan bilgilere göre Leicester City devre arasında Fenerbahçe kulübü ile de temasa geçecek. İngilizler'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı oldukları da ifade ediliyor.



OZAN DA PREMIER LİG'İ İSTİYOR

Kadrosunda Çağlar ve Cengiz olan Ada kulübünün Ozan Tufan'ı da alarak takımdaki Türk sayısını 3'e çıkarmak istediği öğrenildi. Milli futbolcumuz da Premier Lig'e gitmeyi hedefliyor.



2 YILDA DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTI

Bir dönem Alanyaspor'a kiralanan ve kariyeri bitme noktasına gelen Ozan Tufan müthiş bir çıkış yakaladı ve adeta küllerinden doğdu. Milli Takım ve Fenerbahçe'nin değişilmez ismi olan Ozan şimdi de Avrupa kulüplerinin gündeminde.