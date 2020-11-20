Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

haberi: Resmi adım atıldı! 'e

Söyüncü ve olan Ada kulübü 'nin devre arasında da yönetimi ile transferi için masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:23
Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

Son iki sezonda forması altında gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan , birçok Avrupa kulübünün hedefi olmuş durumda…

Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcuyu hem 'da hem de Fenerbahçe'de uzun süredir takip eden 'nin önceki gün ilk resmi adımı attığı öğrenildi.

ÖNCE MENAJER ARDINDAN KULÜP
İngiliz kulübünün yetkililerinin Ozan'ın menajeri Utku Cenikli ile temasa geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Leicester'ın bununla da yetinmeyeceği belirlendi.

ÇOK ISRARCI DAVRANACAKLAR
Alınan bilgilere göre Leicester City devre arasında Fenerbahçe kulübü ile de temasa geçecek. İngilizler'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı oldukları da ifade ediliyor.

OZAN DA PREMIER LİG'İ İSTİYOR
ve Cengiz olan Ada kulübünün Ozan Tufan'ı da alarak takımdaki Türk sayısını 3'e çıkarmak istediği öğrenildi. Milli futbolcumuz da 'e gitmeyi hedefliyor.

2 YILDA DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTI
Bir dönem 'a kiralanan ve kariyeri bitme noktasına gelen Ozan Tufan müthiş bir çıkış yakaladı ve adeta küllerinden doğdu. Milli Takım ve Fenerbahçe'nin değişilmez ismi olan Ozan şimdi de Avrupa kulüplerinin gündeminde.

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