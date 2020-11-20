Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Nazım Sangare açıklaması

'den açıklaması

'in 9'uncu haftasında ile karşılaşacak 'den açıklaması geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, " sakatlanan Nazım Sangare, antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı..." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 14:19 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 14:22
Fenerbahçe'den Nazım Sangare açıklaması

'de Milli Takım'da sakatlanan bugünkü antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe, 'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

ve 'in tedavilerine devam edilirken; ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; de adalesinde tespit edilen 2.derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.

Fenerbahçe Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde 'ndan kalkacak özel uçakla 'ya hareket edecek.

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