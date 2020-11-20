Fenerbahçe'nin yaz aylarında Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kadrosuna kattığı ancak sezon başında yaşadığı sakatlıktan sonra fazla şans bulamayan Filip Novak, Çek basınına konuştu ve İstanbul'daki günlerini anlatırken, hocası Erol Bulut'a mesaj yolladı. İşte Filip Novak'ın sözleri...





Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavilerim sırasında da lig başladı. Benim takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum.





"NE YAPABİLİRİM Kİ?"

Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam, gerçeği kabul etmem gerekiyor. Ben oynamadığı için sorun yaratacak bir oyuncu değilim. Zihnimi açık tutmam, pozitif olmam gerekiyor. Şans geldiğinde de kullanacağım, başka ne yapabilirim ki?



Fenerbahçe'de, Trabzonspor'a kıyasla daha büyük rekabet olduğu doğru. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu birden var. Türkiye'de büyük bir kulübe geldim, bunun farkındayım.

Fenerbahçe'nin geçmişi, hedefleri, her şeyiyle büyük olduğu belli. Her gün gazetelerde sayfalar ayrılıyor, televizyonlarda saatlerce Fenerbahçe konuşuluyor. Türkiye'nin en büyük kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray, milyonlarca taraftarları var ve ilgi çok büyük.

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Kulüp başarıya aç, son yıllar planlandığı gibi gitmedi. Yönetim elinden geleni yapıyor. Yaz aylarında 17 yeni transfer yapıldı ve yeni bir takım kuruldu. Tek hedef var, şampiyonluk.