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'de 'tan 'a mesaj! "Ne yapabilirim ki?"

'nin Çek sol beki , şimdiye kadarki süreçte 'in arkasında kaldı. Beklediği şansları bulamayan 30 yaşındaki futbolcu, önemli açıklamalarda bulundu ve hocası 'a mesaj yolladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 18:07 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 18:08
Fenerbahçe'de Filip Novak'tan Erol Bulut'a mesaj!

'nin yaz aylarında Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kadrosuna kattığı ancak sezon başında yaşadığı sakatlıktan sonra fazla şans bulamayan , Çek basınına konuştu ve İstanbul'daki günlerini anlatırken, hocası 'a mesaj yolladı. İşte Filip Novak'ın sözleri...

Fenerbahçe'de Filip Novak'tan Erol Bulut'a mesaj!

Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavilerim sırasında da lig başladı. Benim takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum.

Fenerbahçe'de Filip Novak'tan Erol Bulut'a mesaj!

"NE YAPABİLİRİM Kİ?"
Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam, gerçeği kabul etmem gerekiyor. Ben oynamadığı için sorun yaratacak bir oyuncu değilim. Zihnimi açık tutmam, pozitif olmam gerekiyor. Şans geldiğinde de kullanacağım, başka ne yapabilirim ki?

Fenerbahçe'de Filip Novak'tan Erol Bulut'a mesaj!

'de, Trabzonspor'a kıyasla daha büyük rekabet olduğu doğru. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu birden var. Türkiye'de büyük bir kulübe geldim, bunun farkındayım.

Fenerbahçe'de Filip Novak'tan Erol Bulut'a mesaj!

'nin geçmişi, hedefleri, her şeyiyle büyük olduğu belli. Her gün gazetelerde sayfalar ayrılıyor, televizyonlarda saatlerce Fenerbahçe konuşuluyor. Türkiye'nin en büyük kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray, milyonlarca taraftarları var ve ilgi çok büyük.

Fenerbahçe'de Filip Novak'tan Erol Bulut'a mesaj!

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"
Kulüp başarıya aç, son yıllar planlandığı gibi gitmedi. Yönetim elinden geleni yapıyor. Yaz aylarında 17 yeni transfer yapıldı ve yeni bir takım kuruldu. Tek hedef var, şampiyonluk.

Fenerbahçe'de Filip Novak'tan Erol Bulut'a mesaj!

"ÖNLEMLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"
Her maçtan 2 gün önce testler yapılıyor ve biri pozitif çıkınca bir test daha oluyor. Onda da pozitif sonuç alınırsa karantina süreci başlıyor. Tek kötü şey, taraftarsız oynuyoruz. Taraftarların gelememesi hem onlar, hem bizim için kötü bir durum. Harika bir taraftarla oynamaya alışmış durumdasın ve bir anda sessizliğin içinde kalıyorsun. Ancak önlemlere uymak zorundayız.

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