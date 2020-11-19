Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi kazandırıyor!

kazandırıyor!

Sezon başında 'den bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya Lazio'ya olan  için basınında önemli bir iddia vardı. Lazio'nun Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'nin ikinci taksidini geciktirmesi halinde Fenerbahçe'ye 1 milyon euro daha ödeyeceği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 21:09 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Vedat Muriqi kazandırıyor!

Sezon başında 'den bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya Lazio'ya olan için basınında önemli bir iddia vardı. II Tempo'da yer alan haberde; 4 milyon 875 bin euro olan ilk taksidi ödeyen İtalyan ekibinin aralık ayı sonuna kadar ikinci taksidi de yatırması gerektiği yer aldı. Ödemeyi geciktirmeyi planlayan Lazio'nun böyle bir durumda yüzde 18 faiz ödeyeceği ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin gecikme durumunda yaklaşık 1 milyon euro'nun kasasına girebileceği kaydedildi.

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