Vedat Muriqi kazandırıyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için İtalya basınında önemli bir iddia vardı. II Tempo'da yer alan haberde; 4 milyon 875 bin euro olan ilk taksidi ödeyen İtalyan ekibinin aralık ayı sonuna kadar ikinci taksidi de yatırması gerektiği yer aldı. Ödemeyi geciktirmeyi planlayan Lazio'nun böyle bir durumda yüzde 18 faiz ödeyeceği ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin gecikme durumunda yaklaşık 1 milyon euro'nun kasasına girebileceği kaydedildi.