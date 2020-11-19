Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00'da başladı. Milli takımlarında görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



GÖKHAN VE HARUN'UN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLDİ!

Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yokluğunda Gençlerbirliği karşısında Nazım Sangare ilk 11'de görev alacak.