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Yıldızlar sahaya indi

’nin vazgeçilmezleri Sosa ve Samatta, sakatlıktan tamamen kurtuldu, uzun süre sonra takımla çalışmalara çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:43 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Yıldızlar sahaya indi
Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan ve Mbwana Samatta, dün yüzleri güldürdü. 'nin yıldızları, takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin iki yabancısıyla birlikte ile 'nin de sakatlıktan çıkması takımda moralleri yükseltti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Dereağzı'nda idman yapan Kanarya, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun çalışan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden ve 'in tedavilerine devam edildi. ile Diego Perotti ise yenilenme çalışması ile günü tamamladı.
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