Yıldızlar sahaya indi

Fenerbahçe’nin vazgeçilmezleri Sosa ve Samatta, sakatlıktan tamamen kurtuldu, uzun süre sonra takımla çalışmalara çıktı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:43Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Sakatlıklarınedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan Jose Sosa ve Mbwana Samatta, dün yüzleri güldürdü. Fenerbahçe'nin yıldızları, takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin iki yabancısıyla birlikte Serdar Aziz ile Tolga Ciğerci'nin de sakatlıktan çıkması takımda moralleri yükseltti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Dereağzı'nda idman yapan Kanarya, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun çalışan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edildi. Sinan Gümüş ile Diego Perotti ise yenilenme çalışması ile günü tamamladı.