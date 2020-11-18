Haberler Fenerbahçe Yarmolenko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Flaş açıklama!

'ye olacak mı? Flaş açıklama!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin ocak ayında West Ham United'da forma giyen 'yu kadrosuna katmak istediğini bilinirken, Ukrayna basınından konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Peki, Yarmolenko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte o açıklama! (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:24 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:26
Yarmolenko Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Flaş açıklama!

'nin ara döneminde kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcadığı Andriy konusunda Ukrayna basınından flaş bir yorum geldi.

Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer için bizzat devrede olduğu bilinirken, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Ukraynalı gazeteci konu ile ilgili yaptığı yorumda; "Şu anda herhangi bir varsayımda bulunmamız doğru olmaz. West Ham United'ın Yarmolenko'yu serbest bırakmak istediğini biliyorum. Ancak o acele etmeyecek. Yarmolenko'nun yakın gelecekte Fenerbahçe'ye gideceğine inanmıyorum. Ukrayna'ya dönmesinin kendisi açısından daha olumlu olacağını düşünüyorum." dedi.

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