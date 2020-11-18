Fenerbahçe Semih Şentürk'ü resmen açıkladı! Yeni yeri...

Fenerbahçe'de değişim devam ediyor... Sezon başında Sportif Direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile beraber rüzgar, Selçuk Şahin ve Aurelio ile devam etmişti.

Kanarya'da değişimin son halkası Semih Şentürk ile oldu. Futbol kariyeri boyunca "genç semih" lakabını taşıyan Semih Şentürk, Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak göreve başladı.





Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe formasını 'Genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek.

Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



İŞTE İLK AÇIKLAMA

Semih Şentürk, Fenerbahçe'ye dönmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe'me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..." dedi.