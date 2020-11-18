Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberleri: İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 11'i

haberleri: İşte 'un -Fenerbahçe maçı 11'i

'in 9. haftasında ile karşılaşacak 'de kadro şekillendi. , oyuncularının milli takımlardan sorunsuz dönmeleri halinde sahaya süreceği 11'i kafasında şekillendirdi. İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği maçı 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:48 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe haberleri: İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 11'i

'in 8. haftasında karşısında şok bir yenilgi alan 'de gözler maçına çevrildi.

Fenerbahçe haberleri: İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, 'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe haberleri: İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 11'i

Milli takımlarda yer alan oyuncular nedeniyle çalışmalara eksik kadroyla devam eden Kanarya'da ise tüm planlarını yaptı.

Fenerbahçe haberleri: İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 11'i

Deneyimli teknik adam, oyuncularının milli takımlardan sorunsuz dönmeleri halinde zorlu Başkent deplasmanında sahaya süreceği 11'i kafasında şekillendirdi.

Fenerbahçe haberleri: İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 11'i

İşte Bulut'un G.Birliği maçı 11'i:

Altay, Sangare, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Perotti, Samatta.

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