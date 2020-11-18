Fenerbahçe haberleri: İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor karşısında şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Milli takımlarda yer alan oyuncular nedeniyle çalışmalara eksik kadroyla devam eden Kanarya'da teknik direktör Erol Bulut ise tüm planlarını yaptı.
Deneyimli teknik adam, oyuncularının milli takımlardan sorunsuz dönmeleri halinde zorlu Başkent deplasmanında sahaya süreceği 11'i kafasında şekillendirdi.
İşte Bulut'un G.Birliği maçı 11'i:
Altay, Sangare, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Perotti, Samatta.