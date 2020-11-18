Fenerbahçe haberleri: İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 11'i

Süper Lig 'in 8. haftasında Konyaspor karşısında şok bir yenilgi alan Fenerbahçe 'de gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi.

Milli takımlarda yer alan oyuncular nedeniyle çalışmalara eksik kadroyla devam eden Kanarya'da teknik direktör Erol Bulut ise tüm planlarını yaptı.