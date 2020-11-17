Haberler Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

Son dakika haberi: 'de corona virüsü vakaları sonrası 'ta ilk 11 revizyonu! 'nın yerine...

Şu ana dek 'de oynadığı 8 maçta yalnızca 1 yenilgi alan 'de moraller yerinde. Yapılan transferler sonrası mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde 'dan gelen corona virüsü testi pozitif haberi can sıkarken , şu ana dek beklediği forma şansını bulamayan o ismi sahaya sürmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 11:51 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 12:31
Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

gerek yaptığı transferler, gerekse ligde şu ana kadar gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilirken, sarı-lacivertlilerin teknik patronu lig maratonunu minimum kayıpla tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

Özellikle dönemindeki gayretiyle takımda büyük bir değişim yaratmayı başaran 'da şu ana dek alınan güzel sonuçlarda en büyük pay sahibi olan isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

Sarı-lacivertlilerin çiçeği burnunda sportif direktörü , geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında birçok konuya değinirken, transferlerden de bahsetmiş ve 'a ayrı bir parantez açarak "Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girdi."

Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

"Mert Hakan'ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışarıdan destek verir. Ameliyat olmasına ilişkin bir durum yok. Adaptasyonla alakalı bir sorun görmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

döneminde en çok 'ın transferinde zorlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. güçlü bir camia ama bizim gücümüz Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe'nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik." diye de ekledi.

Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

Ancak şu ana kadar sarı-lacivertli formayla 'de yalnızca 6 maçta 92 dakika sahada yer alabilen , geçtiğimiz günlerde forma şansı bulamaması üzerine "Bu şekilde futbolu unutacağız. Beklentimiz bu değildi" diye sitem etmeye başlarken, 'la görüşüp isyan bayrağı açtığı öğrenilmişti.

Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

Milli takımda olan ve gerçekleştirilen test sonrası pozitif olduğu öğrenilen 'dan gelen bu haberin ardından gözler 'a çevrildi.

Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

Karagümrük ile önceki gün oynanan hazırlık maçında da teknik heyetten tam puan alan genç futbolcu 'deki en iyi oyununu oynadı. Mert Hakan, ilk golde müthiş pasıyla atağın hazırlayıcısı olurken, ikinci golde ise asisti yaptı.

Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları sonrası Erol Bulut'ta ilk 11 revizyonu! Enner Valencia'nın yerine...

Başarılı oyuncu, sahada kaldığı 70 dakika boyunca attığı etkili paslarla Karagümrük savunmasına zor anlar yaşatıp, arkadaşlarına pozisyonlar hazırlarken, ile oynanacak 9. hafta maçına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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