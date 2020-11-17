Fenerbahçe gerek yaptığı transferler, gerekse ligde şu ana kadar gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilirken, sarı-lacivertlilerin teknik patronu Erol Bulut lig maratonunu minimum kayıpla tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.

Özellikle transfer dönemindeki gayretiyle takımda büyük bir değişim yaratmayı başaran Emre Belözoğlu'da şu ana dek alınan güzel sonuçlarda en büyük pay sahibi olan isimlerin başında geliyor.

Sarı-lacivertlilerin çiçeği burnunda sportif direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında birçok konuya değinirken, transferlerden de bahsetmiş ve Mert Hakan Yandaş'a ayrı bir parantez açarak "Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girdi."

"Mert Hakan'ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışarıdan destek verir. Ameliyat olmasına ilişkin bir durum yok. Adaptasyonla alakalı bir sorun görmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Transfer döneminde en çok Mert Hakan Yandaş'ın transferinde zorlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Fenerbahçe güçlü bir camia ama bizim gücümüz Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe'nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik." diye de ekledi.

Ancak şu ana kadar sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de yalnızca 6 maçta 92 dakika sahada yer alabilen Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz günlerde forma şansı bulamaması üzerine "Bu şekilde futbolu unutacağız. Beklentimiz bu değildi" diye sitem etmeye başlarken, Erol Bulut'la görüşüp isyan bayrağı açtığı öğrenilmişti.

Milli takımda olan ve gerçekleştirilen test sonrası pozitif olduğu öğrenilen Enner Valencia'dan gelen bu haberin ardından gözler Mert Hakan Yandaş'a çevrildi.

Karagümrük ile önceki gün oynanan hazırlık maçında da teknik heyetten tam puan alan genç futbolcu Fenerbahçe'deki en iyi oyununu oynadı. Mert Hakan, ilk golde müthiş pasıyla atağın hazırlayıcısı olurken, ikinci golde ise asisti yaptı.