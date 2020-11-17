Emre Belözoğlu: Fenerbahçe’nin büyüklüğü yeter

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, dün Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birçok konu hakkında görüş belirten Belözoğlu'nun öne çıkan sözleri şunlar: "Konumumu, Fenerbahçe'ye faydalı hale getirmek dışında hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Sadece, bulunduğum koltukta Fenerbahçe'ye nasıl daha yararlı olurum diye çalışıyorum. Çok iyi bir başkanımız ve teknik direktörümüz var. Ben onlara yardımcı oluyorum. İnşallah şampiyon olalım, en büyük hedefim bu'.



DIRAR GİTTİ-GİDİYOR!

"Nabil Dirar'ın gönderilmesi hakkında Erol Bulut ile görüştük. Dirar takımdan ayrı çalışıyor, resmi bir tebliğimiz olmadı. Biz bunu oyuncunun ve kulübün haklarını koruyacak şekilde yürütüyoruz. Menajeriyle de görüştük. Süreç dinamik ilerliyor. Hiçbir oyuncuyla da maaş indirimiyle alakalı görüşme yapmadık. Sportif hedefleri olan çok büyük bir camiayız. Fenerbahçe'nin itibarını zedelemeyiz. Hiçbir oyuncuya bize maaş indirimi yapacaksın diye bir şey dayatmadık."



MERT TAKIMIN MERKEZİ

"Transfer döneminde en çok Mert Hakan Yandaş'ta zorlandık. Oyuncu da zorlandı. Kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Fenerbahçe güçlü bir camia ama bizim gücümüz Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe'nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik. Mert sezona çok iyi başladı ama kasık problemi yaşadı. Sezon başına başlamış gibi sürece girdi. Mert'i takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışardan destek verir."



'BAZEN ŞAMPİYONLUK YETMEZ'

Belözoğlu, tam 4 sezon sonra tekrar Çubuklu'yu giyen eski takım arkadaşları Gökhan ve Caner için de şunları söyledi: "Gökhan ve Caner özel oyuncular. Buranın içinden giden çocuklar. Bazen tolere edebileceğimizi de biliyorlar. Fenerbahçe'ye ikincilik yetmez, bazen şampiyonluk da yetmez."



'SAMANDIRA'DA YETKİ HOCADA'

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı dönemde 31-32 yaşından sonra oyuncu izlemeye başladığını belirtip, "Önümüzdeki transfer dönemlerini yeni bir planlama içinde organize etmeye çalışıyoruz. Güçlü bir kadromuz var ama devre arasına kadar önümüzde 2 aylık bir süre bulunuyor. Samandıra'da yetki Erol hocada. Onun rahatı, huzuru ve başarısı eşittir Fenerbahçe'nin başarısı. Samandıra bizim evimiz zaten. Başkan ne zaman isterse biz Samandıra'da en iyi şekilde ağırlarız, biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.



EROL BULUT İLE ARAMIZ BOZULMAZ

Teknik direktör Erol Bulut ile arasındaki iletişime de değinen Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hayalimde sadece Fenerbahçe'nin başarısı var. Erol hoca benim takım arkadaşım. Birbirimizi iyi biliriz. Aramızın bozulması imkansız bir şey. Hocalığımı, takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır, sözünü esirgemez. Samimidir, oyuncuyla konuşur. Ben, Erol hocanın çok başarılı olacağına inanıyorum."