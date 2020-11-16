Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Fenerbahçe'ye Bakasetas müjdesi! Kulübüyle görüştü ve...

haberi: 'ye müjdesi! Kulübüyle görüştü ve...

Ara döneminde için ’un kapısını çalacak olan 'ye süper haber... 27 yaşındaki oyuncunun Kanarya’ya transferi konusunda kolay beklediği ve bu durumu yönetime ilettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 22:56 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Transfer haberi: Fenerbahçe'ye Bakasetas müjdesi! Kulübüyle görüştü ve...

Sezon başında 'nin etmek istediği isimlerin başında gelen 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe'ye Bakasetas müjdesi! Kulübüyle görüştü ve...

Alanya ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, ara döneminde bir kez daha Güney ekibinin kapısını çalmayı planlıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe'ye Bakasetas müjdesi! Kulübüyle görüştü ve...

Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Yunan 10 numara konusunda ısrarcı davranan Kanarya'nın görüşmelerde elini güçlendirecek bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun da 'ye gelmek istediği öğrenildi.

Transfer haberi: Fenerbahçe'ye Bakasetas müjdesi! Kulübüyle görüştü ve...

BULUT'UN VAZGEÇİLMEZİ
, yönetimine ocak ayında 'ye transferi kolaylık beklediğini iletti. Güney temsilcisinden eski öğrencisinin Çubuklu'yu giymesi konusunda ısrarcı davranan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan tüm şartların zorlanmasını istediği ifade edildi.

Transfer haberi: Fenerbahçe'ye Bakasetas müjdesi! Kulübüyle görüştü ve...

Bu arada Yunan Sport24'e konuşan Anastasio , " ile sezon başında da görüşmeler olmuş ama sonuç çıkmamıştı" ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN