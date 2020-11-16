Transfer haberi: Fenerbahçe'ye Bakasetas müjdesi! Kulübüyle görüştü ve...

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimlerin başında gelen Bakasetas'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.





Alanya ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde bir kez daha Güney ekibinin kapısını çalmayı planlıyor.





Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Yunan 10 numara konusunda ısrarcı davranan Kanarya'nın görüşmelerde elini güçlendirecek bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.





BULUT'UN VAZGEÇİLMEZİ

Bakasetas, Alanyaspor yönetimine ocak ayında Fenerbahçe'ye transferi kolaylık beklediğini iletti. Güney temsilcisinden eski öğrencisinin Çubuklu'yu giymesi konusunda ısrarcı davranan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan tüm şartların zorlanmasını istediği ifade edildi.



