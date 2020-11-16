Gollü prova

Yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Kanarya, genç oyuncularının performansıyla umutlanırken, Harun Tekin'in sakatlığı büyük şok yaşattı.



GENÇLER ÖNE ÇIKTI

Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov, Gustavo, Mert, Perotti, Sinan, Ademi ve Cisse 11'i ile sahaya çıkan F.Bahçe, 9'da Sabo'nun golüne engel olamadı. Sarı- lacivertliler, 24'te Cisse, 40'ta Serhat, uzatma anlarında da Ademi'nin golüyle 3-1 öne geçti. Erol Bulut'un öğrencileri, Harun'un 63. dakikadaki sakatlığından sonra oyundan düştü. Konuk Karagümrük, 82'de Alpaslan Erdem, 85'te de Sobiech'in golleriyle skoru 3-3'e getirdi.



ADEMI SİFTAH YAPTI

Sarı-lacivertli formayla 3 resmi maçta 26 dakika sahada kalan Kemal Ademi, dünkü hazırlık sınavına 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerde ilk golünü atan 24 yaşındaki forvet, futboluyla da tam puan aldı.



HARUN TEKİN KORKUTTU

Karşılaşmanın 63. dakikasında Karagümrüklü Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelenin ardından kanlar içinde yerde kalan Harun Tekin, korkuttu. Aldığı darbe sonrası sağ elmacık kemiği kırılan deneyimli kaleci, sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.



SERHAT'A TAM PUAN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karagümrük karşısında 17 yaşındaki Askarov ile 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Sağ bekte oynayan Serhat, 1 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 de asist yaparken; Askarov ise sol bekte görev aldı.