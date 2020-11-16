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'nin gençlerinde büyük tehlike! Profesyonel sözleşmeleri bulunmuyor

Milli arada ekiplerinden ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan 'de genç futbolcular ve dikkatleri üzerine çekmişti. Genç futbolcuların profesyonel sözleşmelerinin bulunmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:27
Fenerbahçe'nin gençlerinde büyük tehlike! Profesyonel sözleşmeleri bulunmuyor

Milli arayı fırsat bilen , ekiplerinden ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

3-3'lük beraberlikle sonuçlanan zorlu karşılaşmada dikkatleri üzerine çeken isimler ise ile oldu.

FORMA ŞANSI BULDULAR

Novak ve 'in bulunmasından dolayı sol bekte Mikael Askarov'a, 'ün sakatlığı ve Nazım Sangare'nin milli takımda olmasından dolayı da Serhat Ahmetoğlu'na forma şansı geldi. İki oyuncu da eline geçen fırsatı iyi değerlendirirken özellikle Serhat Ahmetoğlu orijinal bölgesi sol bek olmasına rağmen sağ bekte olumlu performans sergiledi.

PROFESYONEL SÖZLEŞMESİ BULUNMUYOR

1 gol 1 asistin dışında sağ kanattan bindirmeleri, fizik yapısı ve savunmaya yardımcı olması ile olumlu not aldı. Fenerbahçe U-19 altyapsında antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki oyuncunun şu anda kayıtlarına göre profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.

Mikael Askarov'da sol kanatta Kemal Ademi ile iyi uyum yakalarken hücum bölgesinde bindirmeleri ve savunmaya katkısı sayesinde maçta öne çıkan oyunculardan oldu. Serhat ile aynı durumda olan asıllı sol bek oyuncusunun da profesyonel sözleşmesi henüz yok.

FENERBAHÇE TEDBİRLİ DAVRANIYOR

Fenerbahçe'nin en büyük endişesi, bu konuda Mikael ve Serhat'ın aklının karıştırılarak yanlış yönlendirilmeye çalışılması. Futbol hayatlarının başında olan iki oyuncu için Fenerbahçe tedbirli davranıyor. İki oyuncunun performans durumlarına göre sözleşme konusunda harekete geçilecek. (Ajansspor)

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