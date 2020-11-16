Fenerbahçe'nin gençlerinde büyük tehlike! Profesyonel sözleşmeleri bulunmuyor

Milli arayı fırsat bilen Fenerbahçe, Süper lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

3-3'lük beraberlikle sonuçlanan zorlu karşılaşmada dikkatleri üzerine çeken isimler ise Serhat Ahmetoğlu ile Mikael Askarov oldu.

FORMA ŞANSI BULDULAR

Novak ve Caner Erkin'in milli takımda bulunmasından dolayı sol bekte Mikael Askarov'a, Gökhan Gönül'ün sakatlığı ve Nazım Sangare'nin milli takımda olmasından dolayı da Serhat Ahmetoğlu'na forma şansı geldi. İki oyuncu da eline geçen fırsatı iyi değerlendirirken özellikle Serhat Ahmetoğlu orijinal bölgesi sol bek olmasına rağmen sağ bekte olumlu performans sergiledi.

PROFESYONEL SÖZLEŞMESİ BULUNMUYOR

1 gol 1 asistin dışında sağ kanattan bindirmeleri, fizik yapısı ve savunmaya yardımcı olması ile olumlu not aldı. Fenerbahçe U-19 altyapsında antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki oyuncunun şu anda Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.

Mikael Askarov'da sol kanatta Kemal Ademi ile iyi uyum yakalarken hücum bölgesinde bindirmeleri ve savunmaya katkısı sayesinde maçta öne çıkan oyunculardan oldu. Serhat ile aynı durumda olan Kazakistan asıllı sol bek oyuncusunun da profesyonel sözleşmesi henüz yok.

FENERBAHÇE TEDBİRLİ DAVRANIYOR

Fenerbahçe'nin en büyük endişesi, bu konuda Mikael ve Serhat'ın aklının karıştırılarak yanlış yönlendirilmeye çalışılması. Futbol hayatlarının başında olan iki oyuncu için Fenerbahçe tedbirli davranıyor. İki oyuncunun performans durumlarına göre sözleşme konusunda harekete geçilecek. (Ajansspor)