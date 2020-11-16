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'de kaleci 'e moral ziyareti!

Milli ara nedeniyle lige verilen arada düzenlenen hazırlık karşılaşmasında ile karşılaşan 'de kaleci 'in elmacık kemiği kırılmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar, yarın operasyon geçirecek olan kaleciye moral ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 08:35
Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'e moral ziyareti!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisini yönetici, idareci, teknik heyet ve futbolcuların hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'mizde ile oynadığımız hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yarın sabah bir operasyon geçirecek kalecimiz 'i hastanede, yöneticilerimiz Danabaş ile Selahattin Baki, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu, teknik direktörümüz Erol Bulut, idari koordinatörümüz , yardımcı antrenörlerimiz Mehmet Yozgatlı, ve Zeki Murat Göle, kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile futbolcularımız ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti."

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