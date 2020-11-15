Haberler Fenerbahçe Mbwana Samatta taraftara söz verdi

taraftara söz verdi

’nin yıldız ismi , şampiyonluk yarışı için iddialı konuştu. Sarı-lacivertli taraftarlara içlerinin rahat olmasını söyleyen Tanzanyalı forvet, zafer sözü verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 23:17 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Mbwana Samatta'dan taraftara zafer sözü!

Çubuklu ile çıktığı 6 lig maçında 2 gol sevinci yaşayan 'dan başarı sözü...

Mbwana Samatta'dan taraftara zafer sözü!

Hafif sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan ve maçında forma giymesi beklenen Tanzanyalı, suskunluğunu bozacağını söyledi.

Mbwana Samatta'dan taraftara zafer sözü!

Durumunun iyiye gittiğini kaydeden yıldız futbolcu, "Kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Taraftarlarımıza yeni sevinçler yaşatmaya hazırım" dedi.

Mbwana Samatta'dan taraftara zafer sözü!

RAKİPLERE GÖZDAĞI
Mbwana Samatta, sözlerine şöyle devam etti: "Uzun bir maraton var önümüzde. Taraftarların da bizden beklentisini biliyoruz. Tüm takım olarak tek hedefimiz var. O da sezon sonunda 'nin şampiyonluğu.

Mbwana Samatta'dan taraftara zafer sözü!

İnişli- çıkışlı dönemler tabii ki olacaktır. Ancak herkes birbirinin açığını kapatıp, takımdaşlık ruhuyla hareket edip, arzuladığımız başarıya ulaşacağız. 'nin en büyük kulübü için mücadele ettiğimizin farkındayız."

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