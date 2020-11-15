RAKİPLERE GÖZDAĞI

Mbwana Samatta, sözlerine şöyle devam etti: "Uzun bir maraton var önümüzde. Taraftarların da bizden beklentisini biliyoruz. Tüm takım olarak tek hedefimiz var. O da sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu.