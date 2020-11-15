Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fener Karagümrük maçı

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın iki flaş ekibi Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Fenerbahçe'de milli takımlara giden 11 futbolcu dışında, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Jose Sosa, Samatta, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz dışındaki tüm oyuncular Fatih Karagümrük karşısında forma giyecek.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Karagümrük maçı 15 Kasım Pazar günü saat 16:00'da Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak. Maç, Fenerbahçe'nin Youtube kanalında yayınlanacak.