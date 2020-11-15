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- maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fener Karagümrük maçı

ve lige verilen milli arayı boş geçirmemek adına düzenlenen hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte tüm bu soruların cevapları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 09:41
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fener Karagümrük maçı

'de geride kalan 8 haftanın iki flaş ekibi ve hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Fenerbahçe'de milli takımlara giden 11 futbolcu dışında, sakatlıkları bulunan , , Samatta, ve dışındaki tüm oyuncular Fatih Karagümrük karşısında forma giyecek.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Karagümrük maçı 15 Kasım Pazar günü saat 16:00'da Kadıköy 'nde oynanacak. Maç, Fenerbahçe'nin kanalında yayınlanacak.

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