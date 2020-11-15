Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın iki flaş ekibi Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede ilk düdük 16:00'da çaldı.
CANLI SKOR (İLK YARI BİTTİ)
FENERBAHÇE - 3 (24' Cisse, 42' Serhat Ahmetoğlu, 45+1' Ademi)
KARAGÜMRÜK - 1 (9' Sabo)
FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse
F. Karagümrük: Aykut, Alpaslan, Koray, Fatih, Biglia, Zeki, Ramazan, Sabo, Jimmy Durmaz, Aatıf, Mevlüt
FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 16:00'da çalan Fenerbahçe - Karagümrük maçı Fenerbahçe'nin Youtube kanalında yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.