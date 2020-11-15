Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

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ve lige verilen milli arayı boş geçirmemek adına düzenlenen hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 09:41 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 16:45
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

'de geride kalan 8 haftanın iki flaş ekibi ve hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'nin 'nde oynanan mücadelede ilk düdük 16:00'da çaldı.

CANLI SKOR (İLK YARI BİTTİ)

FENERBAHÇE - 3 (24' Cisse, 42' Serhat Ahmetoğlu, 45+1' Ademi)

KARAGÜMRÜK - 1 (9' Sabo)

FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse

F. Karagümrük: Aykut, Alpaslan, Koray, Fatih, Biglia, Zeki, Ramazan, Sabo, Jimmy Durmaz, Aatıf, Mevlüt

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 16:00'da çalan Fenerbahçe - Karagümrük maçı Fenerbahçe'nin kanalında yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

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