Transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 6 genç futbolcu! Bursa'dan 3 isim var

Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.



FENER'İN LİSTESİ KABARIK

Sabah'ın haberine göre, Bursa'dan Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Ali Akman, G.Birliği'nden Berat Ayberk Özdemir, Antalya'dan Doğukan Sinik, Altınordu'ndan Burak İnce'yi şimdiden transfer listesinde yer alıyor.



BURSASPOR İLE TEMAS KURULACAK

Emre Belözoğlu ilk olarak Bursasporlu yöneticilerle ilerleyen günlerde Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Ali Akman için temas kuracak. Sonrasında diğer kulüplerle de görüşme yapılacak.



ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİLİYORLAR

Ayrıca her bölge için belirlenen isimler yakından takip ediliyor. Böylece sezon sonunda Finansal Fair Play nedeniyle olası bir oyuncu satışı durumunda hemen yeri doldurulması hedefleniyor.