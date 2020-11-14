Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 6 genç futbolcu! Bursa'dan 3 isim var

haberi: İşte 'nin hedefindeki 6 genç futbolcu! 'dan 3 isim var

’nin listesinde ’dan 3 yıldız adayı var: , ve . Gençlerbiirliği’nden Berat Özdemir, ’dan , Altınordu’ndan de takip altında.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 01:49 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 01:54
Transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 6 genç futbolcu! Bursa'dan 3 isim var

yönetimi, sportif direktör 'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.

FENER'İN LİSTESİ KABARIK
Sabah'ın haberine göre, 'dan , ve , G.Birliği'nden Berat Ayberk Özdemir, 'dan , Altınordu'ndan 'yi şimdiden transfer listesinde yer alıyor.

BURSASPOR İLE TEMAS KURULACAK
Emre Belözoğlu ilk olarak Bursasporlu yöneticilerle ilerleyen günlerde Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Ali Akman için temas kuracak. Sonrasında diğer kulüplerle de görüşme yapılacak.

ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİLİYORLAR
Ayrıca her bölge için belirlenen isimler yakından takip ediliyor. Böylece sezon sonunda nedeniyle olası bir oyuncu satışı durumunda hemen yeri doldurulması hedefleniyor.

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