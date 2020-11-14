Transfer haberi: Edin Visca'dan heyecanlandıran Fenerbahçe açıklaması!

Başakşehirli Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, son olarak 4 milyon euro + kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservisiyle vermeyi önermişti. Sarı-lacivertliler, Başakşehir cephesinden haber beklerken, flaş bir gelişme yaşandı. Emre Belözoğlu ile sürekli kontakta bulunan 30 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitme isteğini dile getirdiği bildirildi.



"BENİM İÇİN YENİLİK ZAMANI GELDİ"

Visca'nın "Uzun süredir bu kulübe tüm samimiyetimle hizmet ettim. Artık benim için bir yenilik zamanı geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmenizi istiyorum" dediği gelen haberler arasında.