Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Edin Visca'dan heyecanlandıran Fenerbahçe açıklaması!

haberi: 'dan heyecanlandıran açıklaması!

Uzun zamandır 'nin gündeminde yer alan 'dan flaş bir hamle geldi. Boşnak yıldız, yönetimiyle görüşerek sarı-lacivertli takıma gelmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 23:43 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Transfer haberi: Edin Visca'dan heyecanlandıran Fenerbahçe açıklaması!

Başakşehirli Visca için tüm şartları zorlayan , son olarak 4 milyon euro + kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservisiyle vermeyi önermişti. Sarı-lacivertliler, cephesinden haber beklerken, flaş bir gelişme yaşandı. Emre Belözoğlu ile sürekli kontakta bulunan 30 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun, Başakşehir Başkanı ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitme isteğini dile getirdiği bildirildi.

"BENİM İÇİN YENİLİK ZAMANI GELDİ"
Visca'nın "Uzun süredir bu kulübe tüm samimiyetimle hizmet ettim. Artık benim için bir yenilik zamanı geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmenizi istiyorum" dediği gelen haberler arasında.

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