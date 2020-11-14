Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Chelsea Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde!

haberi: 'nin genç yıldızı 'ın peşinde!

Sportif Direktörü , genç yıldız adayı Ömer Faruk’un babası ve menajeriyle bir araya geliyor. Sarı-lacivertlilerin 3 yıl sözleşme imzalamak istediği Ömer Faruk için Avrupa devi devrede bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 01:34
Transfer haberi: Chelsea Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde!

Sportif direktör önümüzdeki hafta içerisinde genç yıldız 'ın babası ve temsilcisiyle bir araya gelecek. Takvim'in haberine göre, Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve Avrupa kulüplerinin de takibinde olan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı lacivertliler Ömer Faruk Beyaz için bir kariyer planlaması yaparken, burada gelişimini sürdürdükten sonra Avrupa'ya gitmesini istiyor.

DEVLER ÖMER İÇİN SIRADA
Birçok Avrupa kulübü Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Bunların başında geliyor. Yönetim, Ömer'in 3 yıl daha kalmasını istiyor.

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