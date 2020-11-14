Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Gençlerbirliği hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Tecrübeli sağ bekin çekilen MR sonucunda kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi. 35 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Gökhan bu durumda başkent ekibi ile oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisini de kaçırması muhtemel olan tecrübeli futbolcu yetiştirilmeye çalışılacak.



FORMA SANGARE'NİN

Gökhan'ın sakatlığı sonrası gözler Sangare'ye döndü. Milli Takım'ın Hırvatistan maçına 11'e başlayan 26 yaşındaki futbolcunun performansı takip edilecek. Teknik direktör Bulut, milli kamptan yorgun dönme ihtimali olan Sangare'yi ilk tercih olarak görse de devşirme bir sağ bek çıkarmayı da hazırda tutacak.