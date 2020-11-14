Fenerbahçe'de Erol Bulut çifte dönüyor!

Cisse ve Ademi'yi çift forvet oynatmayı düşünen sarılacivertli çalıştırıcı, Senegalli golcüsünü bir adım daha geriye alarak 9.5 numara gibi deneyecek. Ademi'yi ise takımı ön tarafta tutacak şekilde sırtı dönük oyunda deneyecek. 2-0 kaybedilen Konya sınavından sonra milli arayı bu sistemi denemek için fırsat olarak gören Erol Bulut, lig maçlarında da zaman zaman 2 forvetli sistemi oynatma düşüncesinde. Sarı-lacivertli takım bu sezon Alanya ve Karagümrük'ten (16) sonra G.Antep ile birlikte 12 golle ligin en çok gol atan 2. takımı.



HAKAN KANATTA

Sezon başı kamp çalışmalarında teknik direktör Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaran Mert Hakan'ın, milli ara sonrasında ilk 11'de olması bekleniyor. Teknik heyet ilk etapta Gustavo, Sosa, Ozan üçlüsünü bozmayacak. Bunu nedenle Mert'in kanatta oynama ihtimali yüksek.