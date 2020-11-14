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Fenerbahçe'de çifte dönüyor!

Takımın hücum gücünü artırmak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü , yarın ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında denediği yeni oyun planını uygulayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 23:36 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Erol Bulut çifte dönüyor!

Cisse ve 'yi çift forvet oynatmayı düşünen sarılacivertli çalıştırıcı, Senegalli golcüsünü bir adım daha geriye alarak 9.5 numara gibi deneyecek. Ademi'yi ise takımı ön tarafta tutacak şekilde sırtı dönük oyunda deneyecek. 2-0 kaybedilen sınavından sonra milli arayı bu sistemi denemek için fırsat olarak gören , lig maçlarında da zaman zaman 2 forvetli sistemi oynatma düşüncesinde. Sarı-lacivertli takım bu sezon Alanya ve 'ten (16) sonra G.Antep ile birlikte 12 golle ligin en çok gol atan 2. takımı.

HAKAN KANATTA
Sezon başı kamp çalışmalarında teknik direktör Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaran Mert Hakan'ın, milli ara sonrasında ilk 11'de olması bekleniyor. Teknik heyet ilk etapta Gustavo, Sosa, Ozan üçlüsünü bozmayacak. Bunu nedenle Mert'in kanatta oynama ihtimali yüksek.

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