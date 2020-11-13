Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Serdar Aziz antrenmana katılmadı!

'de ve antrenmana katılmadı!

Son dakika haberleri... 'de oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, gerçekleştirilen son idmana sakatlığı bulunan ile dizinde ağrı hisseden katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 14:38
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Serdar Aziz antrenmana katılmadı!

, 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmana kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen 'ün yanı sıra dizinde ağrı olan katılmadı. , Mbwana Samatta ve ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Gribal enfeksiyonu atlatan Mauricio Lemos ise takımdaki yerini aldı.

Milli oyuncuların yer almadığı idmanda ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular bireysel antrenmanlarla idmanı noktaladı. Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.

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