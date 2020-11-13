Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Serdar Aziz antrenmana katılmadı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmana kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün yanı sıra dizinde ağrı olan Serdar Aziz katılmadı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Gribal enfeksiyonu atlatan Mauricio Lemos ise takımdaki yerini aldı.

Milli oyuncuların yer almadığı idmanda ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular bireysel antrenmanlarla idmanı noktaladı. Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.