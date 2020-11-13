Fenerbahçe'de Diego Perotti teknik ekibi sevindirdi! Gençlerbirliği maçında...

Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında ikinci yarıda oyuna dahil olan Arjantinli yıldız Diego Perotti milli arada açık kapatıyor. Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcu milli aranın ardından 90 dakika oynayabilecek duruma gelecek ve Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Erol Bulut da Perotti ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.

Başarılı teknik adam, Perotti'nin hem yüksek top tekniğinden hem de gol-asist özelliklerinden faydalanmak istiyor. Arjantinli sol kanat oyuncusunun idmanlarda çok istekli olması ve insiyatif almak için çaba sarf etmesi teknik patron Erol Bulut'u fazlasıyla mutlu ediyor.





