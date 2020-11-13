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'de teknik ekibi sevindirdi! maçında...

Son dakika haberleri... Fenerbaçe'ye yaz transfer döneminin son günlerinde gelen , milli maç arasını kondisyon yüklemesi yaparak geçiriyor. Arjantinli yıldızın, ligde ile oynanacak mücadelede sahaya 11 çıkacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 10:15
Fenerbahçe'de Diego Perotti teknik ekibi sevindirdi! Gençlerbirliği maçında...

ve maçlarında ikinci yarıda oyuna dahil olan Arjantinli yıldız milli arada açık kapatıyor. Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcu milli aranın ardından 90 dakika oynayabilecek duruma gelecek ve maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör da Perotti ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.

Başarılı teknik adam, Perotti'nin hem yüksek top tekniğinden hem de gol-asist özelliklerinden faydalanmak istiyor. Arjantinli sol kanat oyuncusunun idmanlarda çok istekli olması ve insiyatif almak için çaba sarf etmesi teknik patron Erol Bulut'u fazlasıyla mutlu ediyor.


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