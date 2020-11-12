Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko müjdesi!

haberi: 'ye müjdesi!

Ocak ayında sağ kanat takviyesi yapmayı planlayan 'ye müjdeli haber geldi. İngiliz basını, West Ham'ın sarı-lacivertli takımdan bir teklif gelmesi halinde Ukraynalı yıldız 'nun transferine izin verebileceğini iddia etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Transfer haberi: Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko müjdesi!

Ara için 'nin sağ kanada 'yu radara aldığı ileri sürülmüştü. İngiliz basını dün bu iddiaya yer verdi. TBRFootball.com sitesinde Tom Procter imzalı haberde; Ukraynalı oyuncunun, Said Benrahma'nın gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlandığı hatırlatılarak, West Ham'ın teklif gelmesi halinde Yarmolenko'nun Fenerbahçe'ye gitmesine izin verebileceği yazıldı. 31 yaşındaki Yarmolenko, 'de bu sezon hepsi sonradan girerek 97 dakika şans bulabilirken, skor katkısı yapamadı. EFL Cup'ta ise 3 maçta 2 gol+3 asist üretti.

BİZE ULAŞIN