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ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

Son dakika transfer haberi: Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan takımdan ayrılmak için gün sayıyor. İngiliz basını, devre arasında ya da sezon sonunda kesin olarak Arsenal'e veda edecek olan Türk asıllı yıldız için çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Gazetelere göre Mesut Özil, Arsenal'den ayrılıp 'nin yolunu tutacak. Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:18
Mesut Özil ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

Mesut Özil ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

Kadro dışı kalarak büyük bir hayal kırıklığına uğradığını açıklayan tecrÜbeli futbolculun yeni durağının neresi olacağı şimdiden merak ediliyor.

Mesut Özil ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan 'in önünde iki seçenek olduğu belirtilmişti.

Mesut Özil ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

Birçok MLS takımının transfer etmek istediği 'in eşi de ABD'ye gitmeye baktığı iddia edilmiş bu nedenle Mesut'un yeni durağının ABD olacağı gündeme gelmişti.

Mesut Özil ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

İNGİLİZLERDEN BİR İDDİA DAHA

İngiliz basını, devre arasında ya da sezon sonunda kesin olarak 'e veda edecek olan Türk asıllı yıldız için çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Mesut Özil ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

Gazetelere göre , 'den ayrılıp 'nin yolunu tutacak.

Mesut Özil ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PUSUDA

Tecrübeli yıldızın transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pusuda beklediğini belirten Ada basını, "Mesut kariyerinin son imzasını bir Türk takımına atmak istiyor" ifadesini kullandı.

Mesut Özil ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

Fener'in Mesut konusunda çok uzun süredir devrede olduğu biliniyor. Ancak G.Saray'ın ilgisiyle ilgili iddia herkesi şaşırttı. (Takvim)

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