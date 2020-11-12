Mesut Özil ile ilgili olay yaratan iddia! Fenerbahçe'nin ardından ezeli rakip...

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

Kadro dışı kalarak büyük bir hayal kırıklığına uğradığını açıklayan tecrÜbeli futbolculun yeni durağının neresi olacağı şimdiden merak ediliyor.

Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil'in önünde iki seçenek olduğu belirtilmişti.

Birçok MLS takımının transfer etmek istediği Mesut Özil'in eşi de ABD'ye gitmeye baktığı iddia edilmiş bu nedenle Mesut'un yeni durağının ABD olacağı gündeme gelmişti.

İNGİLİZLERDEN BİR İDDİA DAHA İngiliz basını, devre arasında ya da sezon sonunda kesin olarak Arsenal'e veda edecek olan Türk asıllı yıldız için çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Gazetelere göre Mesut Özil, Arsenal'den ayrılıp Türkiye'nin yolunu tutacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PUSUDA Tecrübeli yıldızın transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pusuda beklediğini belirten Ada basını, "Mesut kariyerinin son imzasını bir Türk takımına atmak istiyor" ifadesini kullandı.