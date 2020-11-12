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'de zirve için plan hazır!

'de yenilgisinden gerekli dersler çıkarıldı. Eksiklerin giderilmesi için çalışmalara başlandı. Hedef; maçıyla yeni galibiyet serisi yakalayıp, lider olmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de zirve için plan hazır!

Süper Lig'de ilk 8 haftayı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan 'de maçının hazırlıkları başladı. Teknik direktör Erol Bulut, Samandıra'daki idmandan önce bir toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de zirve için plan hazır!

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, oyunculardan 10 günlük milli arayı en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeni bir galibiyet serisi yakalamalarını istedi.

Fenerbahçe'de zirve için plan hazır!

karşısında alınan yenilginin nedenleri de anlatılırken, yapılan hataların giderilmesi için çalışmalara start verildi.

Fenerbahçe'de zirve için plan hazır!

NİHAİ HEDEF LİDERLİK
ile başlayacak yeni periyotta Kanarya'yı zorlu maçlar bekliyor. Başkent dönüşü derbide Beşiktaş ağırlanacak. Ardından Denizli deplasmanı ve içeride Yeni Malatyaspor maçları var. Gaziantep FK (D), Medipol Başakşehir, Kasımpaşa (D) ve Alanyaspor ile seri tamamlanacak.

Fenerbahçe'de zirve için plan hazır!

Hedef ikinci 8 maçta çıtayı daha da yukarıya taşıyıp en az 20 puan toplamak. Teknik heyet bu durumda liderliği de ele geçireceklerine inanıyor.

Fenerbahçe'de zirve için plan hazır!

YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTILAR
Sarı-lacivertliler yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda koşu, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alandı çift kale maçlar oynadı. Millilerin yer almadığı idmanda Jose Sosa ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı olarak çalıştılar.

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