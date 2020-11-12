Fenerbahçe'de Erol Bulut sürprizi! Serdar Aziz yerine Lemos

Fenerbahçe'de teknik heyetin Mauricio Lemos'a dönüş yapacağı bildirildi. Erol Bulut ve kurmaylarının, G.Birliği maçıyla birlikte savunmanın göbeğinde değişikliğe gitmeye hazırlandığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, bu noktada Serdar Aziz'in kulübeye çekileceği, Lemos'un yeniden Tisserand ile göbekteki ikiliyi oluşturacağı ifade edildi.



Lemos'un top kullanma becerisi nedeniyle teknik heyet tarafından yeniden tercih edildiği kaydedildi.



Bulut'un Lemos'ta çok büyük bir form düşüklüğü olmadığı takdirde bundan böyle savunmanın göbeğinde değişiklik yapmayacağı gelen bilgiler arasında.

İDMANA ÇIKMADI

Lemos geçirdiği gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü antrenmana katılmadı.