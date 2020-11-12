Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Erol Bulut sürprizi! Serdar Aziz yerine Lemos

'de sürprizi! yerine Lemos

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, milli ara öncesinde yediği gollerin faturasını savunmada 'e kesti. Öte yandan teknik direktör da, formayı Serdar'dan alıp Lemos'a verecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:48 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut sürprizi! Serdar Aziz yerine Lemos

'de teknik heyetin Mauricio Lemos'a dönüş yapacağı bildirildi. ve kurmaylarının, G.Birliği maçıyla birlikte savunmanın göbeğinde değişikliğe gitmeye hazırlandığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, bu noktada 'in kulübeye çekileceği, Lemos'un yeniden Tisserand ile göbekteki ikiliyi oluşturacağı ifade edildi.

Lemos'un top kullanma becerisi nedeniyle teknik heyet tarafından yeniden tercih edildiği kaydedildi.

Bulut'un Lemos'ta çok büyük bir form düşüklüğü olmadığı takdirde bundan böyle savunmanın göbeğinde değişiklik yapmayacağı gelen bilgiler arasında.

İDMANA ÇIKMADI
Lemos geçirdiği gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü antrenmana katılmadı.

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