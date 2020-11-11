Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalıyor! Ozan Tufan'ın transferi...

'de ayrılık çanları çalıyor! 'ın transferi...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız ismi dev kulüplerin radarına girdi. Şu anda A Milli Futbol Takımı'mızın kampında bulunan yıldız futbolcuyu o ülkelerin rakımlarının özellikle izlemeye aldığı ifade edildi. İşte  detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 00:23 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:49
Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalıyor! Ozan Tufan'ın transferi...

'de bu sezon oynadığı futbolla alkışları üzerine toplayan , bir yandan da A Milli Futbol Takımı'mızla iyi işler yapmış ve ağları sarsmayı başarmıştı.

Sarı lacivertliler bu sezon yeniden zirveye oynarken 8. hafta sonunda lider Alanyaspor'u takip etmiş ve milli araya ilk 2'de girmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki yükselişinde şüphesiz Ozan Tufan'ın payı çok büyük... Saha içerisindeki liderliği ile takım arkadaşlarına yardımcı olmasıyla beraber teknik direktör Erol Bulut'un bir hayli üzerine düştüğü başarılı orta saha oyuncusu, attığı gollerle de hücum bölgesine yardımlarda bulunuyor.

Bununla beraber Ozan Tufan için transfer fısıltıları da oluşmaya başladı... Edinilen bilgilere göre Ozan Tufan, dev kulüplerin radarına girdi.

İSPANYOLLAR PEŞİNE DÜŞTÜ
Yıldız futbolcu için özellikle İspanyol kulüplerinin harekete geçtiği belirtilirken, birçok farklı kulüpten scoatların genç futbolcuyu izlendiği ortaya çıktı.

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