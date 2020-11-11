Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalıyor! Ozan Tufan'ın transferi...

Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla alkışları üzerine toplayan Ozan Tufan, bir yandan da A Milli Futbol Takımı'mızla iyi işler yapmış ve ağları sarsmayı başarmıştı.

Sarı lacivertliler bu sezon yeniden zirveye oynarken 8. hafta sonunda lider Alanyaspor'u takip etmiş ve milli araya ilk 2'de girmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki yükselişinde şüphesiz Ozan Tufan'ın payı çok büyük... Saha içerisindeki liderliği ile takım arkadaşlarına yardımcı olmasıyla beraber teknik direktör Erol Bulut'un bir hayli üzerine düştüğü başarılı orta saha oyuncusu, attığı gollerle de hücum bölgesine yardımlarda bulunuyor.

Bununla beraber Ozan Tufan için transfer fısıltıları da oluşmaya başladı... Edinilen bilgilere göre Ozan Tufan, dev kulüplerin radarına girdi.

İSPANYOLLAR PEŞİNE DÜŞTÜ

Yıldız futbolcu için özellikle İspanyol kulüplerinin harekete geçtiği belirtilirken, birçok farklı kulüpten scoatların genç futbolcuyu izlendiği ortaya çıktı.